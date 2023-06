Non solo Milan, RedBird investe in F1: trattativa con Alpine

Potrebbero presto allargarsi alla F1 i confini degli affari di RedBird, la società di gestione degli investimenti (fondata nel 2014 a New York da Gerry Cardinale) che controlla il Milan. Stando a quanto riporta bloomberg.com, RedBird sarebbe infatti in trattativa con la scuderia francese Alpine, in orbita Renault, per entrare in società con una quota di minoranza. Stando sempre a bloomberg.com, la trattativa è in fase avanzata e l’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana nel Regno Unito.