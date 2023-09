Zenga: “L’Inter è la squadra più completa. Il cambio in porta da valutare nel lungo periodo”

L’Inter vive un periodo magico, con la testa della classifica conquistata e con l’allungo che a fine di questa giornata è stato messo in atto. A parlare della squadra nerazzurra è stato Walter Zenga che, ai microfoni di Radio Serie A, ha sottolineato come il club di Simone Inzaghi debba fare la corsa solo su se stessa.

Le parole di Zenga: “Mi aspettavo questo inizio di stagione. L’Inter ha una forza evidente rispetto alle altre, è la squadra più completa. Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontani dalla vetta. Inzaghi e tutta l’Inter devono guardare a se stessi, è l’unico modo per continuare a progredire. Ho letto che il calendario è semplice, ma non è vero. Se la pensi così, è la volta buona che ti fai male. Non devi pensare a fare dieci vittorie di fila, devi pensare al Sassuolo che ne ha appena rifilati quattro alla Juventus“.

Sui portieri: “Quello che ha fatto Onana nella passata stagione è stato straordinario. L’ingresso di Sommer ha portato esperienza. Leggevo che hanno fatto bene a cambiarlo dopo quanto successo nell’ultima di Champions, ma va valutato a lungo termine“.