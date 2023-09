Baseball, Europei 2023: troppa Svezia per l’Italia, qualificazione a rischio

L’Italia va ko. Nel match contro la Svezia, valevole per la seconda giornata degli Europei di Baseball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca, la Nazionale viene sconfitta per 8-3 dalla Svezia e adesso si complica e non poco la situazione nel girone. Gli azzurri domani devono battere obbligatoriamente la Gran Bretagna, ma un successo potrebbe anche non bastare. Bisognerà aspettare anche il risultato di Svezia-Ungheria.

Dopo la vittoria per 15-2 sull’Ungheria il giorno prima, l’Italia ha mandato sul monte Gabriele Quattrini, che ha lanciato tre inning senza concedere punti prima di incontrare problemi alla fine del quarto inning. La Svezia ha risposto con il partente Per Sjors, che non ha concesso valide fino al singolo del prima base azzurro Vito Friscia nella parte superiore del quarto inning. Giulio Monello ha raccolto il secondo successo per il Team Italia all’inizio del quinto inning. Robel Garcia ha messo a segno la terza valida con il suo triplo al settimo. Un singolo di Ricardo Paolini e un doppio di Robel Garcia nella parte superiore dell’ottavo inning hanno portato il secondo punto azzurro, dopo che JJ D’Orazio era stato l’autore del primo con una volata di sacrificio. Gli svedesi sono stati i primi a segnare nel quarto inning, in cui sono andati a segno 7 volte. Daniel Johnson ha aperto con un doppio ed e’ avanzato in terza base su un singolo di Jeff Pruitt. Un lancio pazzo di Gabriele Quattrini ha permesso a Johnson di pestare il piatto e Jeff Pruitt di spostarsi in terza base.

Un singolo di Thomas Paulich ha portato la Svezia in vantaggio per 2-0. Un altro lancio pazzo e una volata di sacrificio di Leonard Backstrom ha aggiunto un’altro punto. Un singolo di Oskar Jerfston seguito da una base ball ha provocato un cambio sul monte, con l’ingresso di Nicolo’ Pinazzi. Dopo una scelta difesa, il rilievo mancino ha colpito Tommy Lindell e riempito le basi per Joel Johnson, che ha battuto un lunghissimo fuoricampo: un grande slam che ha portato il punteggio sul 7-0. Il rilievo Claudio Scotti e’ stato chiamato all’inizio del sesto inning e dopo aver concesso un doppio e 2 basi, subito sostituito da Maurizio Andretta sul quale la Svezia arriva sull’8-0, quindi, riempite le basi, il mancino dell’UnipolSai Bologna ha reagito con lo strikeout di Tommy Lindell.

Gli italiani hanno prodotto troppo poco, troppo tardi nella parte superiore del settimo inning quando hanno segnato un punto. Dopo che Federico Celli è stato colpito da un lancio, il pinch hitter Alberto Mineo ha raggiunto la prima base su un errore interno. Un flyout sul campo destro di Sebastiano Poma ha permesso a Celli di avanzare in terza base. L’attacco azzurro ha tentato una miracolosa rimonta all’inizio del nono, ma il risultato è stato un solo punto: dopo aver concesso la base ad Alberto Mineo, il partente della Svezia Per Sjors è stato sostituito dal Oskar Syren, che ha concesso le basi consecutive a Sebastiano Poma e J.J. D’Orazio. Poi Andrea Sellaroli ha effettuato una volata di sacrificio sull’esterno sinistro per l’8-3.