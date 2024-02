Zeman non molla: “Pronto a tornare in panchina settembre”. La promessa al primario: “Massimo 4 sigarette e 3 caffè al giorno”

“Sono pronto a tornare in campo a settembre”. Zdenek Zeman non molla ed è pronto a fare sacrifici per tornare in panchina. Lo ha promesso al primario di cardiologia della clinica Pierangeli, il dottor Stefano Guarracini, dopo il nuovo ricovero e l’operazione per l’applicazione di 4 stent coronarici. Il boemo è ora atteso da periodo di riposo di 2-3 mesi per il decorso post operatorio.

“Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia – ha spiegato il chirurgo alla Gazzetta dello Sport – Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Domani (oggi, ndr ) sarà dimesso e Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per ricominciare meglio di prima. Non è in programma nessuna nuova operazione”. Il tecnico, come riporta la Rosea, ha dovuto promettere di “fumare solo quattro sigarette al giorno e di bere al massimo 2-3 caffè”.