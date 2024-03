“Grazie ragazzi per le grandi emozioni che avete dato al nostro paese, per questa vittoria e per la qualificazione agli Europei. Avete dimostrato che gli ucraini non si arrendono davanti alle difficoltà e continuano sempre a lottare. In un periodo in cui abbiamo dei nemici in guerra, diamo ogni giorno la prova che gli ucraini esistono ed esisteranno”, così, su X, Volodymyr Zelensky, dopo la vittoria dell’Ucraina sull’Islanda nel Playoff di qualificazione agli Europei 2024.