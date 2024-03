Ciclismo, Dwaars door Vlaanderen 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Dwars door Vlaanderen, la classica belga conosciuta nel nostro paese anche come “Attraverso le Fiandre”. Grande attesa per i 188,6 km da Roselare a Waregem che rappresentano di fatto un gustoso antipasto del Giro delle Fiandre che infiammerà la domenica di Pasqua. Wout Van Aert e Jasper Philipsen sono i due grandi favoriti della vigilia, ma tanti altri big vogliono ritagliarsi uno spazio importante. Tra questi anche gli italiani Alberto Bettiol ed Elia Viviani, con Jonathan Milan alla finestra pronto a provarci a sua volta. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 12:15 da Roselare, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori intorno alle 16:30 in quel di Waregem in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. La Dwaars door Vlaanderen 2024 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport a partire dalle ore 14:15, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà questo appuntamento in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.