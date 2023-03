Zaniolo: “Deluso dai miei ex compagni della Roma. Non garantisco che resterò in Turchia”

Nicolò Zaniolo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della sua esperienza in Turchia e non solo: “Finché sarò qui darò sempre il 100%. Poi ovviamente non posso garantire che rimarrò al Galatasaray per cinque anni, ma sogliamo vincere tutto: campionato, coppa e qualificarci alla Champions“.

L’ex Roma è poi tornato sul suo addio ai giallorossi: “Quasi tutti mi hanno deluso. Persone che consideravo fratelli non mi hanno neppure salutato, ma non voglio fare nomi. Mourinho? Grandissimo allenatore e grandissima persona. Mi ha dato molto, anche se forse avrei preferito averlo tra 4-5 anni“.

Infine, Zaniolo non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Nazionale: “Ci tengo tanto, rappresentare l’Italia è la cosa più bella che ci sia. Il vice del ct, Salsano, mi ha detto di stare tranquillo e che mi seguono. Mi piacerebbe essere presente alle finali di Nations League“.