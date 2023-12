Youth League 2023: la Lazio passa in Spagna, ma non evita l’eliminazione

La Lazio batte un colpo in Spagna, ma non evita l’eliminazione dalla Youth League. Rimane la grande prestazione da parte dei biancocelesti che hanno dato modo di uscire dal campo a testa alta nonostante l’eliminazione ai gironi. I ritmi del match visto e considerato il risultato inutile in ottica passaggio del turno, hanno visto la Lazio trovare una vittoria che può servire anche per il morale della squadra.

I ritmi all’inizio sono vibranti e con un paio di azioni offensive mette in seria difficoltà la difesa spagnola. Al 17esimo dai piedi di Bigotti arriva il vantaggio da parte della Lazio. Il giocatore laziale conduce un’azione personale e poi dal limite calcia: la sfera passa e complice una deviazione sorprende la difesa e il portiere dell’Atletico Madrid. I ritmi si abbassano vertiginosamente e la Lazio riesce a chiudere gli attacchi degli spagnoli. Nella ripresa la Lazio ha il match ball per lo 0-2, ma Cuzzarella non riesce a chiudere un grande contropiede. Finisce con i laziali in dieci per l’espulsione al 90esimo di Sanderra che non compromette però il risultato.