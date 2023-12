“Comportamento discriminatorio”, la Uefa multa la Lazio. Curva nord chiusa 1 turno ma con pena sospesa

Il UEFA Control Ethics and Disciplinary Body ha deciso di sanzionare la Lazio con una multa di euro 60.000€ e la chiusura dei settori 48 e 49 della curva nord per una giornata di gara. “Tale ultima sanzione (chiusura parziale del settore) è stata sospesa per un periodo di due anni e ciò comporterà immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria laziale”, specifica sul suo sito il club biancoceleste che in occasione dell’ottavo di finale di Champions League potrà quindi contare sul supporto della curva nel match casalingo. La decisione dell’organo di controllo Uefa è stata presa in relazione ai fatti di Lazio-Celtic per il “comportamento discriminatorio dei suoi sostenitori”, scrive la Uefa.