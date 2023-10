Youth League 2023/2024: la Lazio ferma il Feyenoord in rimonta, in Olanda finisce 2-2

Una buona Lazio pareggia 2-2 in casa del Feyenoord nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2023/2024. Primo tempo tutto olandese, con i padroni di casa che giocano meglio e si procurano un rigore al 30′. Redmond si fa ipnotizzare da Renzetti e si resta sullo 0-0. La squadra di Van Persie è superiore e al 40′ passa in vantaggio con il colpo di testa di Giersthove. In avvio di secondo tempo arriva il raddoppio con la rete di Slory al 55′. Sembra tutto finito per la Lazio, che però reagisce e accorcia le distanze al 72′ con Napolitano. Feyenoord in controllo, ma l’espulsione per doppia ammonizione, al 79′ e all’83’, di El Harmouz scombina i piani degli olandesi. Quattro minuti dopo arriva il gol del 2-2 con Bordon su assist di Serra. Nel finale la Lazio non riesce nell’impresa mancano la prima vittoria nella fase a gironi. I biancocelesti salgono a 2 punti nel girone al terzo posto davanti al Celtic, a 1 punto virtuale e in campo adesso contro l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono a 6 punti nel girone, subito dietro al Feyenoord a 7.

