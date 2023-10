Fiorentina, Daspo per 5 anni per due tifosi: erano stati trovati in possesso di un petardo illegale

Due tifosi della Fiorentina hanno ricevuto un Daspo per 5 anni con prescrizioni dopo esser stati trovati in possesso di “artifizi pirotecnici artigianali”. I due ultras, rispettivamente 29 e 32 anni, si stavano recando al Franchi per il derby contro l’Empoli con al seguito un petardo illegale quando sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine. A spiegarlo è, attraverso un comunicato stampa, la Questura di Firenze, dove proprio in mattinata il questore Maurizio Auriemma ha firmato le misure di prevenzione. Il 29enne dovrà presentarsi a firmare in un posto di polizia per almeno 5 anni durante le gare casalinghe della Fiorentina. Stesso provvedimento per il 32enne, ma per un periodo di 12 mesi.