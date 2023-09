Youth League 2023/2024, beffa Inter nel finale: 3-3 con la Real Sociedad

Beffa finale per l’Inter di Christian Chivu. Nell’esordio del girone D della Youth League 2023/2024, i nerazzurri pareggiano per 3-3 in casa della Real Sociedad al termine di una bella partita con tanti capovolgimenti di fronte e colpi di scena. Inter che dopo sette minuti è già in vantaggio di due gol grazie alle reti di Sarr su calcio di rigore e di Kamate. La Real Sociedad però non ci sta e rimonta con Orobengoa, uomo più pericoloso, e Martin. Ma al 63′ la rete del 3-2 la firma il subentrato Matjaz. Nel finale, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo, Martin sigla la sua doppietta e fissa il punteggio sul 3-3. Nel pomeriggio in campo Benfica e Salisburgo.

I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO – La partenza dei ragazzi di Chivu è sensazionale: al quarto minuto di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sarr viene atterrato dentro l’area di rigore e per l’arbitro non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso Sarr che non sbaglia e sigla la rete dello 0-1. I nerazzurri però non si fermano e al settimo minuto di gioco raddoppiano: Kamate carica il sinistro dalla distanza e trafigge Zango. La Real Sociedad dopo questo uno-due terribile comincia ad entrare nel match ed accorcia le distanze al minuto undici: cross dalla destra di Mariezkurrena e Orobengoa batte Calligaris. L’inerzia del match cambia, Garcia colpisce il palo qualche minuto dopo e l’Inter è in trincea. I ragazzi allenati da Chivu sono bravi a far passare il momento difficile e Kamate sulla destra dà un paio di strappi niente male. All’intervallo l’Inter è in vantaggio per 2-1.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Chivu cambia: dentro Matjaz al posto di Maye. I nerazzurri sembrano padroni del campo, ma al 53′ arriva il gol del pareggio: sugli sviluppi da calcio d’angolo battuto da Mariezkurrena, Martìn sale più in alto di tutti e fa 2-2. Kamate e compagni mantengono i nervi saldi e al 63′ trovano il terzo vantaggio dell’incontro: Quieto batte il calcio di punizione, la palla viene respinta e il primo ad arrivare è proprio Matjaz che batte Zango e sigla la rete del 2-3. La partita è bella, i ritmi sono serrati e vengono fuori occasioni da una parte e dall’altra. I nerazzurri hanno la palla per chiudere i giochi: cross di Cocchi e Spinaccè a botta sicura, di testa, fallisce il gol del 2-4. La beffa arriva proprio nel finale, sempre su calcio d’angolo, con Martina che firma in fotocopia il gol di prima e sigla il 3-3 finale.