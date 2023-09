Atalanta-Rakow, Gasperini: “Bello tornare in Europa, ce la siamo guadagnata. Dispiace per Scamacca”

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Atalanta e Rakow di Europa League. “Questa è una qualificazione che ci siamo guadagnati sul campo lo scorso anno. E’ bello tornare a giocare in Europa dopo un anno di assenza”, esordisce il tecnico della compagine orobica, che questa mattina ha ricevuto la cattiva notizia della lesione muscolare per Scamacca. “Dispiace per il suo infortunio perché conto molto su di lui. Siamo in 20 e dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Certamente tornerà prima di Touré, è un infortunio meno grave. Però anche se stai fuori 20 giorni in realtà sei costretto a saltare parecchie partite viso il calendario”.

Sugli avversari: “Ormai nessuna squadra italiana può permettersi di prenedere sottogamba nessuno, il livello in Europa si è alzato di molto. Il Rokow ha vinto il campionato in Polonia, è una squadra abitauata a vincere come lo Sturm Graz. In Europa ci si gioca tutto in sei partite. Tutte sono decisive, il livello si alza e anche l’intensità oltre che la soglia d’attenzione”.

In conferenza stampa presente anche un veterano del club come Rafael Toloi: “Significa tanto questa competizione e il nostro obiettivo è quello di andare più avanti possibile. Non è un girone facile, ci sono due squadre che hanno vinto il loro campionato e lo Sporting ha una grande tradizione in Europa. Però noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene”. Sulla partita: “Giocano con la difesa a tre, cercheremo di non prendere ripartenze perché non credo saranno aggressivi. Davanti ai nostri tifosi dovremo cercare di giocare per trovare il gol e vincere”.