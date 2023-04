Youth League 2022/2023: il Milan abbandona il sogno finale, vittorioso l’Hajduk Spalato

Il Milan U19 abbandona il sogno finale cedendo il passo all’Hajduk Spalato: termina 3-1 la semifinale di Youth League 2022/2023.

Non un primo tempo da ricordare quello tra Hajduk Spalato e Milan U19: ritmi bassi e poche occasioni da rete da entrambe le parti, meglio però i rossoneri. Sono gli ospiti infatti a tentare maggiormente di sbloccare il risultato: vano il tiro di El Hilali al quinto minuto, così come la traversa presa da Cuenca al 29esimo. E’ ancora quest’ultimo a provarci sul finale di prima frazione, non trovando però lo specchio della porta dalla distanza. Padroni di casa che vanno al tiro solo al 41esimo con il mancino di Brajkovic.

Nel secondo tempo cambiano equilibri e intensità. La formazione croata domina e convince firmando il primo vantaggio al 50esimo: è Vrcic a sbloccare il risultato con un mancino diagonale e potente. Raddoppio arrivato poi con pressing e concretezza, angolo battuto al 68esimo e colpo di testa decisivo messo a segno da Pukstas. Passano pochi minuti e l’ennesimo errore difensivo rossonero obbliga gli avversari ad allungare nuovamente, Hrgovic non può non approfittarne firmando il 3-0. Vana la rete sul finale da parte della formazione di Abate, è Zeroli dalla distanza ad accorciare. I rossoneri abbandonano così la speranza di una finale sognata e sperata, è l’Hajduk Spalato a raggiungerla.