Women’s Champions League 2023/24: Slavia Praga-St. Polten rinviata per strage all’università

Questa sera sarebbe dovuta andare in scena la partita di Women’s Champions League tra lo Slavia Praga e la formazione austriaca del St Polten ma, a causa della sparatoria avvenuta all’università “Charles di Praga”, in cui sono rimaste ferite 24 persone e ne sono rimaste vittime 30, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Inizialmente era previsto un minuto di silenzio in memoria delle vittime, ma poi si è optato per il rinvio. Questa la nota ufficiale della società ceca: “La partita di Champions League di oggi a Eden non si giocherà a causa di tragici eventi alla facoltà di filosofia dell’Università Charles. Informeremo la data di sostituzione. I nostri pensieri vanno a te e ai tuoi cari“.