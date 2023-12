Superlega, anche l’Udinese contraria: “Inaccettabile attacco alle fondamenta del calcio europeo”

Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza che ha decretato la possibilità per i club di creare una lega al di fuori del controllo UEFA e FIFA, con l’ipotesi Superlega già avanzata da tempo ma bloccata sul nascere, fino ad arrivare ad uno scontro che ha portato al verdetto odierno della Corte di Giustizia Europea che ha dato il suo verdetto. Tanti club nelle ore immediatamente successive alla decisione, si sono schierati contro la Superlega esponendosi tramite comunicati ufficiali. Tra queste squadre c’è anche l’Udinese che ha emesso una nota ufficiale, che recita: “In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, Udinese Calcio ribadisce la propria posizione nel rispetto dei valori meritocratici e del futuro del calcio europeo. Il club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’Udinese crede che il futuro del calcio europeo possa essere assicurato solo con il lavoro e la cooperazione dei club, attraverso l’ECA, con UEFA e FIFA“.