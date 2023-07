Vlahovic minacciato dai tifosi del PSG: “Se vieni ti tagliamo tre dita” (FOTO)

Minacce per Dusan Vlahovic da parte degli ultras del Paris Saint-Germain. L’attaccante della Juventus, come riporta Instant Foot, sarebbe stato nel mirino di diverti tifosi Parigini che, nelle ultime ore, avrebbero esposto uno striscione a dir poco minaccioso nei suoi confronti: “Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!”, si legge. Ciò è dovuto a dei problemi di questione politica: delle foto scattate dal giocatore, insieme ad altri compagni, dopo la qualificazione della Serbia ai Mondiali di Qatar 2022. Nelle foto si vede come la punta bianconera esultava per il traguardo raggiunto indossando una t-shirt ultra-nazionalista e mostrando il gesto delle tre dita abbracciato a Stefan Mitrovic. L’associazione sembrerebbe scatenare l’ira dei francesi, tanto da arrivare a tali minacce.

