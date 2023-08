Villarreal, Gabbia: “Felice di essere qui, è una sfida per me. Farò del mio meglio”

Matteo Gabbia, difensore del Villarreal, si è presentato in conferenza stampa dichiarando: “Sono molto felice di essere qui, voglio ringraziare il presidente per l’opportunità e la fiducia. Per me è una grande opportunità giocare nella Liga, ora devo fare del mio meglio. Giocare qui per me è una sfida. Sono molto grato al mister perché mi sta aiutando molto, le due posizioni del centro della difesa mi stanno bene, sono un destro ma posso giocare a sinistra dove ho giocato tante partite. Non ho problemi a giocare in entrambe le posizioni, destra o sinistra. Ho giocato anche in altri ruoli in cui non mi sento molto a mio agio, ma devo lavorare e cercare di migliorare per poter dare una mano nei ruoli in cui devo giocare“.