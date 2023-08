Moggi: “Portai Buffon alla Juventus quando era ragazzino. Lo volevano Roma e Barcellona”

Dopo l’addio al calcio annunciato da Gianluigi Buffon, l’ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi ha rilasciato della dichiarazioni a Calciomercato.com: “Lo voleva anche la Roma ed era vicino al Barcellona, ma quando l’ho chiamato io non ha posto nessun vincolo. Da quel momento in poi ha voluto solo la Juve. L’ho preso che era un ragazzino. Loro volevano 100 miliardi senza contropartite perché avevano bisogno di soldi ci ho messo un po’a inserire Bachini, ma in mezza giornata abbiamo chiuso tutto. Ho portato alla Juve un baluardo durato quasi vent’anni”.