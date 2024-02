Viareggio Cup 2024, la finale sarà tra Beyond Limits e Centre National Brazzaville

Saranno i nigeriani del Beyond Limits e i congolesi del Centre National Brazzaville a disputare la finalissima della 74esima edizione della Viareggio Cup. La Coppa Carnevale ha visto per la prima volta nella sua storia due semifinali senza squadre italiane, con quattro selezioni provenienti dall’Africa a giocarsi i due posti nell’atto conclusivo del torneo. A Seravezza il Beyond Limits ha superato per 2-1 l’Ojodu City in un derby nigeriano che si è deciso grazie ai gol di Arierhi e Isaac in apertura di primo e secondo tempo. Invece a Santa Croce sull’Arno il Centre National Brazzaville, proveniente dalla Repubblica del Congo, ha avuto la meglio su un’altra squadra nigeriana come il Mavlon con il risultato di 1-0. A decidere la contesa è stata la rete messa a segno da Moussavou nel finale di primo tempo.

Appuntamento adesso a lunedì a Torre del Lago, dove alle ore 15:00 allo stadio “Ferrucci” andrà in scena la finalissima. Per l’atto conclusivo previsti anche i tempi supplementari, qualora i 90′ regolamentari dovessero chiudersi in pareggio.