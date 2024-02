Sassuolo-Empoli 2-3, Bastoni in lacrime: “Qui non avevo bei ricordi, è il mio gol più importante”

“Sono contentissimo, non trovo altre parole per descrivere questo momento. Questo era uno stadio in cui non avevo dei bei ricordi e sono contento di aver realizzato il gol vittoria. In qualche modo con questo gol cambiano un pochino le mie emozioni in questo stadio”. Lo ha detto il laterale dell’Empoli, Simone Bastoni, autore del gol vittoria nel recupero contro il Sassuolo, in lacrime a Dazn in quel Mapei Stadium che lo scorso anno fu teatro della retrocessione quando si trovava allo Spezia: “È il gol al momento più importante della mia carriera. In queste mie lacrime ci sono tante cose: il periodo brutto che ho passato, l’infortunio e la voglia di avere più continuità. Questo gol per me ci voleva proprio. Sono tre punti fondamentali per la salvezza: ora ci godiamo il momento e poi penseremo già alla prossima partita. Dedico il gol alla mia compagna”.