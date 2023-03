Torneo di Viareggio, Gruppo 2: incredibile Torino, pareggio per il Pontedera. Entrambe si qualificano

Torino e Pontedera si qualificano alla fase successiva del Torneo di Viareggio 2023. Si tirano le somme del Gruppo 2 alla terza giornata della competizione.

I granata tornano alla vittoria affondando nettamente l’Apia Leichhardt per 8-0: un ottimo Corona trascina la squadra sbloccando il risultato al terzo minuto di gioco e raddoppiando di testa al 36esimo. E’ ancora lui ad andare a segno sul finale di primo tempo, ancora staccando bene in area. Altri cinque granata si aggiungono al tabellino dei marcatori: Giovannini all’11 non sbaglia a due passi dalla porta, mentre Gabellini insacca in rete al 57esimo il 5-0. Ad allungare ancora sono Iacovoni al 65esimo minuto e Gabellini all’82esimo. Mette il sigillo finale sul match il rigore calciato da Ceica all’89esimo.

Termina in pareggio invece la sfida tra Don Torcuato e Pontedera: dopo un primo tempo a reti inviolate è Casalongue Lopez a sbloccare il risultato ad inizio ripresa. Il giovane riceve un pallone corto da corner, si gira in area e calcia dritto in rete firmando il vantaggio. Al 61esimo è poi Mettivier a rimettere il risultato in equilibrio arrivando bene di testa su un cross proveniente da calcio d’angolo. Passano i toscani, conquistando la seconda posizione del girone.