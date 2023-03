Tabellino UYSS New York-Grosseto 0-2, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di UYSS New York-Grosseto 0-2, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023. I toscani si impongono grazie a due reti segnate nel giro di un paio di minuti nel corso del primo tempo e passano come seconda squadra del girone dietro la Sampdoria. Ottavi di finale conquistati.

IL TABELLINO

Reti: 28′ pt. Rotondo rig. (G), 30′ Veronesi (G).

UYSS NEW YORK: Tommasino, Ferratovic, Pera (32’ st. Lo Monaco), Sacino (1’ st. Alarcon), Napolitano (39’ pt. Di Maggio), Goenaga (39’ pt. Golosovker), Russo, Marseille, Perez, Arrigo (1’ st. Mannino), Abad. A disp.: Yustinic, Zsarra, Tarallo, Zlobinsky, Mccole. All.: Roros.

GROSSETO: Di Bonito, Battistoni (41’ st. Affabile), Arrigucci, Cipollini (41’ st. Cipollini), Fralassi, Generali (20’ st. Veglianti), Moscatelli (8’ st. Borro), Passalacqua, Presicci (20’ st. Camarri), Rotondo (8’ st. De Dominicis), Veronesi. A disp.: Nadalin, Amaddii, Arzilli, Borro, Curini, De Dominicis, Turbanti, Zarone. All.: Corti.

Arbitro: Macchini di Pistoia.