Don Torcuato-Apia Leichhardt oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Don Torcuato-Apia Leichhardt sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata del Torneo di Viareggio 2023. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno gli argentini del Don Torcuato contro gli australiani dell’Apia Leichhardt. Il palcoscenico sarà quello del Campo sportivo “Bibolini” di Lerici (SP) – località Falconara. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di lunedì 20 marzo. Diretta tv e streaming non disponibile, diretta scritta in tempo reale su Sportface.it.

