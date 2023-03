Viareggio Cup 2023, l’Empoli stende il San Donato e vola agli ottavi. Avanza anche il Benevento

L’Empoli strapazza il San Donato Tavernelle mediante il punteggio di 3-2 nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023 grazie alla doppietta di Tommaso Bocci e alla rete di Sandro De Ferdinando. Grande successo anche per il Benevento, che spazza via gli americani del Westchester mediante un netto 10-2. In virtù di questo successo azzurri e giallorossi sono in vetta al proprio raggruppamento con sei punti e sono già qualificate agli ottavi di finale; nella prossima sfida si contenderanno il primo posto.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

EMPOLI-SAN DONATO 3-0

La formazione azzurra si rende protagonista di un buono avvio di partita, tanto da costruire una buona occasione dopo appena otto minuti con Diodato, che però non approfitta di un errore in uscita di Campinotti. Lo stesso attaccante del club toscano ha due nuove chance tra il 17′ ed il 20′, ma pecca ancora di imprecisione e non concretizza le possibilità di vantaggio. La compagine lombarda è in difficoltà e al 34′ subisce la rete del vantaggio degli azzurri, che si portano sull’1-0 grazie ad un preciso diagonale di Sandro De Ferdinando. Il San Donato accenna una timida reazione, ma all’intervallo il risultato recita 1-0.

Nella ripresa l’Empoli riprende esattamente da dove aveva lasciato e al 50′ raddoppia con Tommaso Bocci, che si inserisce perfettamente e batte l’estremo difensore avversario con il sinistro. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per il San Donato, che i toscani al 58′ chiudono la partita con il 3-0 ancora ad opera di Tommaso Bocci, che sfrutta al massimo l’assist di Masini. Nel finale il San Donato riapre completamente la sfida grazie alle marcature di Colonaci e Costatin, ma non sono sufficienti per agguantare il pareggio.

WESTCHESTER-BENEVENTO 2-10

La squadra campana prova a mettere sin da subito le cose in chiaro, manifestando una certa superiorità rispetto agli avversari. Dopo una breve fase di studio i giallorossi trovano il gol del vantaggio al 19′, così da costringere gli americani a sbilanciarsi nel tentativo di acciuffare il pareggio. Tale situazione favorisce le ripartenze in contropiede delle Streghe che, tra il 39′ e il 45+4′, incrementano il gap andando a riposo sul 3-0. Nella seconda frazione di gara il Benevento non sembra appagato e nell’arco di pochi mette a referto altre quattro marcature, che chiudono definitivamente il discorso. Il Westchester, dal suo canto, non è in grado di reagire e infatti incassa anche altri gol, mettendone a segno due della bandiera per il definitivo 10-2.