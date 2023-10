Verso Udinese-Lecce, D’Aversa: “Determinati a fare risultato. Ho 2-3 dubbi di formazione”

Nel giorno che precede il match della Dacia Arena fra Udinese e Lecce, ha parlato Roberto D’Aversa in conferenza stampa. Il tecnico dei pugliesi ha focalizzato l’attenzione su quello che dovrà fare la sua squadra per portare un risultato positivo in Salento.

D’Aversa: “Dobbiamo ragionare su un avversario che non rispecchia la sua posizione di classifica. Ci deve essere determinazione e voglia di fare risultato su un campo non semplice. Sappiamo il nostro obiettivo e non possiamo affrontare una gara di Serie A meno predisposti mentalmente degli avversari. Siamo abituati a dare il massimo rispetto agli avversari, ma sappiamo cosa fare per portare a casa un risultato positivo: nessuna distrazione, attenzione mentale. I ragazzi che sono rimasti qui hanno lavorato bene“.

Sulla formazione: “Nella rifinitura si provano le situazioni su palla inattiva, quindi gli ultimi allenamenti possono far cambiare idea. Mi porto indietro 2-3 dubbi, significa che la squadra lavora bene. È sempre meglio avere dubbi piuttosto che essere in emergenza. Oudin è arrivato qui prima di Sansone, gli mancava solo il ritiro partita. A Sansone mancava proprio l’allenamento“.