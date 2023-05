Verso Torino-Fiorentina: i viola senza Amrabat e Nico Gonzalez

La Fiorentina pensa probabilmente al futuro prossimo e a quella sfida nella finalissima di Coppa Italia contro l’Inter che è nei pensieri di Vincenzo Italiano. Il tecnico dei viola, dopo aver conquistato un’altra finale, quella di Conference, ha deciso di lasciare a Firenze alcune pedine fondamentali della sua squadra in vista della sfida contro il Torino di Juric.

Nell’elenco dei convocati della Fiorentina mancano, infatti, Sofyan Amrabat e Nico Gonzalez che rimarranno a Firenze mentre gli altri compagni dovranno vedersela contro il Torino di Sanabria e compagnia. l tecnico viola in extremis ha deciso di rinunciare all’esterno argentino, grande protagonista a Basilea con una doppietta, e al centrocampista marocchino per preservarli in vista della finale di Coppa Italia mercoledì a Roma contro l’Inter. Assente anche Bonaventura per squalifica.