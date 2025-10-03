L’Hellas resta con il peggior attacco della Serie A, neroverdi a quota 9 punti

Continua il momento nero dell’Hellas Verona. Al Bentegodi i gialloblù cedono 1-0 al Sassuolo e restano inchiodati a quota tre punti, con appena due gol segnati nelle prime sei giornate: il peggior attacco della Serie A. A decidere il match è Andrea Pinamonti, abile a trasformare in rete la ribattuta dopo il rigore parato da Montipò al 70’.

Eppure, la squadra di Paolo Zanetti aveva iniziato con coraggio. Giovane e Orban si muovono bene in avanti, mentre a centrocampo Serdar detta i tempi e va vicino al vantaggio con una conclusione potente che costringe Muric alla deviazione in corner. Il Sassuolo, privo di Berardi (sostituito da Volpato), risponde affidandosi a Pinamonti: decisivi Frese e Nelsson nel negargli due gol quasi fatti. Al 30’ l’Hellas reclama un rigore, poi annullato per un fallo precedente, ma non si disunisce e con Orban sfiora ancora il bersaglio grosso. Nel finale di tempo i portieri si esaltano: Muric respinge una punizione velenosa di Frese, mentre Laurienté chiama Montipò al grande intervento.

Nella ripresa calano i ritmi, ma il Verona approccia ancora meglio. Giovane sfiora il gol del vantaggio, prima che la gara cambi direzione: Thorstvedt subisce fallo al limite, l’arbitro inizialmente indica il dischetto ma corregge subito. Pochi minuti più tardi, invece, Serdar atterra in area il neoentrato Federa: questa volta è rigore vero. Pinamonti calcia male, Montipò respinge, ma sulla ribattuta l’attaccante non sbaglia e firma l’1-0.

Assalto finale dell’Hellas, che Zanetti ridisegna con tre punte: Orban e Akpa-Akpro sfidano Muric, ma il portiere neroverde è insuperabile e blinda il risultato. Nel recupero Cheddira sfiora persino il raddoppio, sventato solo da Nelsson al 96’.

Tre punti pesanti per il Sassuolo, che sale a quota 9 e si rilancia. Rimane invece in piena crisi il Verona, incapace di concretizzare la mole di gioco prodotta.