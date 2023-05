Valencia-Real Madrid, Lula con Vinicius: “Bisogna agire per evitare che il razzismo prenda sopravvento nel calcio”

I fatti accaduti nel mentre di Valencia-Real Madrid nei confronti di Vinicius JR testimoniano come il fenomeno del razzismo sia presentissimo nel mondo del calcio internazionale. Non solo quindi in Serie A, ma anche nel resto d’Europa il fenomeno è presente costantemente. Ad esprimere vicinanza e solidarietà a Vinicius, ci ha pensato anche il presidente del Brasile Lula che con una nota ha voluto ribadire di continuare nella lotta al razzismo.

Le parole di Lula: “Non è possibile che quasi a metà del ventunesimo secolo il pregiudizio razziale prenda forza in diversi stadi di calcio in Europa. Le autorità della FIFA che prendano le misure necessarie per evitare che il razzismo prenda il sopravvento nel calcio“.