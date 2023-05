Figc, il presidente Gravina incontra i ragazzi del Roma Club Gerusalemme

Nella mattinata odierna di lunedì 22 maggio, presso la sala Paolo Rossi della Figc si è tenuto un incontro tra il Roma Club Gerusalemme e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. I ragazzi, di diverse etnie religiose, sono stati accompagnati da Samuele Giannetti, vice presidente della società, presente all’incontro insieme all’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar e Smadar Shapira, consigliere degli affari pubblici all’Ambasciata. I giovani hanno donato a Gravina 10 nuovi alberi piantati a suo nome in Israele, ricevendo in cambio un gagliardetto e una maglia della Nazionale.

“Il sorriso di Paolo e i vostri sorrisi sono un manifesto straordinario per un futuro di pace. Per questo motivo, ragazzi, giocate, divertitevi e cercate sempre di volervi bene. Noi crediamo in un rapporto di grande fratellanza, che mette insieme tutte le religioni possibili, ed è molto bello che il calcio riesca a testimoniare questo momento di inclusione” ha dichiarato Gravina, come riporta l’Ansa.