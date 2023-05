Sampdoria, Radrizzani a Bogliasco: “Si può fare? Speriamo, dita incrociate”

“Si può fare? Speriamo, dita incrociate”. Si è limitato ad una breve battuta ai microfoni di Sky, Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds in Premier League, presente oggi a Bogliasco dopo l’entrata in scena per provare a rilevare la Sampdoria. Le preoccupazioni sul futuro societario coinvolgono anche la squadra, già retrocessa, a partire da Fabio Quagliarella: “In settimana parlerò. Siamo tutti un po’ sulle spine e speriamo che questa sia la settimana decisiva per il futuro della Samp e in maniera positiva”, ha detto a margine della presentazione del ventunesimo memorial ‘Niccolò Galli’ in svolgimento a Firenze. A San Siro, contro il Milan, è arrivato il gol che gli ha permesso di segnare in diciotto stagioni di serie A. “Sicuramente una gran bella soddisfazione – ha aggiunto Quagliarella -. Non mi sarei mai aspettato di continuare a giocare a 40 anni, se 10 anni fa qualcuno mi avesse detto che avrei continuato a giocare fino a oggi lo avrei preso per pazzo. Ho sempre vissuto anno dopo anno, è una gran bella soddisfazione”.