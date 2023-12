Lavezzi ricoverato in ospedale: sarebbe stato accoltellato nella sua casa in Uruguay

Preoccupazione per Ezequiel Lavezzi, ricoverato al “Sanatorio Cantegril” di Punta del Este, in Uruguay, in seguito ad un presunto accoltellamento nella sua casa a José Ignacio. A riportarlo sono i media locali, che hanno provato a fare chiarezza sull’accaduto. Il Pocho sarebbe arrivato in ospedale con “una piccola ferita da taglio all’addome e una frattura a livello della clavicola“, mentre la polizia locale, che indaga, parla solamente di una ferita alla scapola.

Secondo quanto appreso dalla stampa in Uruguay, Lavezzi sarebbe rimasto ferito al termine di una discussione in famiglia, nella sua casa di José Ignacio, avvenuta verso le 5 del mattino. La famiglia del Pocho sostiene invece che non sia stato accoltellato bensì si sia ferito in un incidente domestico: dopo esser salito su una scala per cambiare una lampadina, sarebbe caduto dall’alto sbattendo contro un mobile. Le versioni sono dunque molteplici e le notizie certe riguardo l’accaduto poche. Non aiuta neppure il mancato bollettino medico della struttura dove è ricoverato l’ex calciatore, le cui condizioni di salute sono al momento sconosciute.