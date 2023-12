Turchia, maxi-rissa in terza serie: cinque espulsi, intervengono le forze dell’ordine (VIDEO)

Ennesimo episodio di violenza nel calcio turco, che appena una settimana dopo la vile aggressione subita dall’arbitro Meler, deve fare i conti con un’altra brutta pagina. I fatti sono accaduti nel match tra Bursaspor e Diyarbekirspor, valido per la 18^ giornata della Serie C turca, quando nei minuti finali si è scatenata una rissa senza esclusione di colpi. La situazione è degenerata al punto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine per ristabilire la calma. Il match però non è stato sospeso anzi, dopo cinque cartellini rossi sventolati dal direttore di gara, è ripreso per poi concludersi regolarmente. Secondo la stampa locale, un tifoso reo di aver invaso il campo sarebbe stato addirittura arrestato. Di seguito il video dell’accaduto.

Görüntüler bir savaştan veya amatör lig maçında çıkan kavgadan değil! Bursaspor – Diyarbekirspor karşılaşmasından. pic.twitter.com/QoO769cM45 — Panenka Sport (@PanenkaSport) December 20, 2023