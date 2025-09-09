Qualificazione Mondiali 2026, la Norvegia ne fa 11 alla Moldavia e ipoteca la qualificazione: Italia sempre più distante.

La strada verso la qualificazione ai prossimi Mondiali sembra essere ormai in discesa per la Norvegia, che stende la Moldavia con un risultato di 11-1. Tre punti abbastanza facili, dunque, per la spedizione di Solbakken, che ha condotto una partita a senso unico nel segno del gol. Grande protagonista della partita è Erling Haaland, che da solo mette in rete ben 5 gol e confeziona 2 assist ai compagni di squadra, che non si lasciano sfuggire l’occasione di incidere sul match.

Ad aprire le danze della Norvegia è Felix Horn Mire a pochi minuti dal fischio d’inizio. Incide sulla partita anche il trequartista dell’Arsenal, Martin Ødegaard, mentre Leo Skiri Østigård segna l’autorete della bandiera per la squadra ospite. Il secondo protagonista assoluto della gara – per numero di gol segnati – è però Thelo Aasgaard che, entrato nella seconda metà di gara, rifila un poker agli avversari ai minuti 67, 76, 79 (su rigore) e 90+1.

La Norvegia preoccupa l’Italia: ora la qualificazione è tutta in salita

L’ampia vittoria della Norvegia sulla Moldavia non fa dormire sonni tranquilli all’Italia, nonostante l’arrivo di Gattuso abbia portato due vittorie decisamente roboanti. Salita a quota 15 punti con cinque partite giocate, la Norvegia ha così concretizzato una differenza reti decisamente ampia (+21) rispetto ad Azzurri (+5) e Israele (+4) che inseguono.

Non è ancora tutto perso per la Nazionale, che può ancora sperare nel sogno Mondiali 2026. È possibile, infatti, agganciare la Norvegia, qualora compisse dei passi falsi in futuro, o se l’Italia – dal canto suo – vincesse tutte le partite rimaste sul calendario. L’ipotesi più concreta, allo stato attuale, appare quella di disputare i playoff. Le gare in programma fra ottobre e novembre sapranno sciogliere ogni dubbio.