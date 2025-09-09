La Nazionale Under-21 batte la Macedonia di misura, nonostante l’inferiorità numerica: a segno Luca Marianucci.

Il secondo appuntamento azzurro della settimana spetta alla Nazionale Under-21 guidata da Silvio Baldini. Gli Azzurrini fanno due su due in vista della qualificazione agli Europei di categoria e battono anche la Macedonia del Nord. L’Italia riesce così ad agganciare la Polonia a quota 6 punti, in vetta al gruppo E.

Provvidenziale il guizzo di Luca Marianucci, talento appena approdato al Napoli di Antonio Conte, che al minuto 34 segna la rete decisiva su sviluppi da punizione in una gara dominata dagli italiani. Unica nota negativa l’espulsione di Brando Moruzzi, arrivata a soli 25 minuti dall’inizio della gara, per somma di ammonizioni.

Nazionale Under-21: continua la striscia positiva dell’Italia

La spedizione guidata da Baldini mette in cassaforte tre punti importantissimi dopo una gara di gestione che non ha mai visto la formazione azzurra essere troppo in difficoltà. Al contrario dei macedoni che, nonostante la superiorità numerica, hanno creato poco ed hanno rischiato fino alla fine – andando addirittura vicini all’autogol.

A riflettere sulla gara è stato proprio l’uomo partita, intercettato dai microfoni della Rai:

Abbiamo provato questo schema in settimana, c’è stato il tocco di Cher che mi ha spianato la strada e l’ho messa all’angolino. Era importante chiudere la partita vista l’inferiorità, siamo stati forti nel portare a casa il risultato. Vincere così è anche più bello. Non abbiamo concesso niente alla Macedonia.

Buona anche la seconda, dunque, per gli Azzurrini. Che ora sono chiamati a proseguire questo cammino con la gara contro la Svezia, avversaria fra le più temute del girone, in programma il prossimo 10 ottobre.