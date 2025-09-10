Sport in tv mercoledì 10 settembre: la Vuelta prosegue con la 17esima tappa
Anche oggi una giornata interessante per gli amanti dello sport: proseguono Vuelta, Europei di Basket e tanto altro.
Gli US Open sono ufficialmente finiti e la sosta per le Nazionali di calcio volge al termine. Gli appassionati di calcio attendono con ansia il ritorno dei campionati e, dalla prossima settimana, delle coppe europee.
Tanti altri appuntamenti con lo sport, però, saranno a disposizione del pubblico in questo secondo mercoledì di settembre. Cominciano le finali dei Mondiali di tiro con l’arco, prosegue la Coppa del Mondo di tiro a segno, vanno in scena la 17esima tappa della Vuelta de Espana e i quarti di finale degli Europei di Basket. Questi ed altri eventi saranno disponibili in diretta tv o in streaming.
MATTINA
6.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: Finale pistola 10 metri aria compressa maschile a Ningbo – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF
11.30 Ciclismo: Giro della Toscana – Dalle 15.10 in diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play
13.00 Boxe, Mondiali: settima giornata (quarti di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport
POMERIGGIO
13.41 Ciclismo, Vuelta a España: diciassettesima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN
15.00 Surf, World Surfing Games: quinta giornata – Diretta streaming su isasurf.org
16.00 Basket, Europei: Finlandia-Georgia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
16.30 Softball, Europei: Italia-Austria – Diretta streaming su baseballeurope.tv
18.00 Tennis, WTA San Paolo: secondo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
18.00 Beach soccer, Europei: Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play
18.00 Hockey su pista femminile, Europei: Italia-Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV
SERA
20.00 Basket, Europei: Germania-Slovenia (quarti di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
20.00 Calcio femminile, Europa Cup: Inter-Hibernian – Diretta tv su Inter TV
21.00 Tennis, WTA Guadalajara: secondo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW