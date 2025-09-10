Anche oggi una giornata interessante per gli amanti dello sport: proseguono Vuelta, Europei di Basket e tanto altro.

Gli US Open sono ufficialmente finiti e la sosta per le Nazionali di calcio volge al termine. Gli appassionati di calcio attendono con ansia il ritorno dei campionati e, dalla prossima settimana, delle coppe europee.

Tanti altri appuntamenti con lo sport, però, saranno a disposizione del pubblico in questo secondo mercoledì di settembre. Cominciano le finali dei Mondiali di tiro con l’arco, prosegue la Coppa del Mondo di tiro a segno, vanno in scena la 17esima tappa della Vuelta de Espana e i quarti di finale degli Europei di Basket. Questi ed altri eventi saranno disponibili in diretta tv o in streaming.

MATTINA