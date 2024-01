L’undici ideale del 2023 secondo la Fifa: presente Messi, non c’è nessun giocatore della Serie A

Nel corso della cerimonia dei Fifa The Best, in corso di svolgimento all’Apollo Theatre di Londra, è stato svelato l’undici ideale del 2023. In attacco c’è Lionel Messi nonostante una stagione di certo non esaltante dopo la vittoria dei Mondiali, assenti invece giocatori della Serie A. Ecco di seguito dunque l’XI dell’anno. In porta Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio), difesa con Ruben Dias (Manchester City, Portogallo), John Stones (Manchester City, Inghilterra), Kyle Walker (Manchester City, Inghilterra), a centrocampo Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo), De Bruyne (Manchester City, Belgio), Jude Bellingham (Real Madri, Inghilterra) e in attacco Lionel Messi (Psg-Inter Miami, Argentina), Kylian Mbappè (Psg, Francia) ed Erling Haaland (Manchester City, Norvegia).