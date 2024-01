Fifa The Best, Guardiola miglior allenatore del 2023: battuti Inzaghi e Spalletti

E’ Pep Guardiola il miglior allenatore del mondo nell’anno solare 2023. Il tecnico catalano, protagonista del treble con il Manchester City, ha ricevuto il Best Fifa Men’s Coach all’Apollo Theatre di Londra nel corso dell’evento Fifa The Best. Guardiola ha battuto Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, i due italiani erano con lui nella short list a tre grazie alla vittoria dello scudetto e alla finale di Champions.

Raggiante Pep: “Intanto devo fare i complimenti a Luciano Spalletti per la vittoria dello scudetto con il suo Napoli, oltre che a Simone Inzaghi. Solo io so quanto è stato difficile affrontare l’Inter in finale di Champions e questo resta impresso nella mia memoria. Devo ringraziare il club, il mio staff i calciatori, hanno fatto tutti parte di un grande viaggio, aldilà delle vittorie e delle sconfitte, ma della vita che è passata sopra queste esperienze. Devo ringraziare mio padre, mia moglie e i miei tre figli, non potrei vivere senza di loro. Il triplete conquistato con il Barcellona è stato diverso per il legame forte che mi tiene attaccato ai blaugrana. Con il Manchester City abbiamo fatto un passo in più, abbiamo trasformato una squadra che aveva già vinto con Mancini e con Pellegrini in qualcosa ancora di superiore”.