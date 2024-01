Fifa, Premio Fair Play al Brasile per avere indossato una maglia nera contro il razzismo

Nel corso dei Fifa The Best a Londra è stato assegnato e consegnato anche il premio Fair Play. Quest’anno il riconoscimento è andato alla Nazionale di calcio del Brasile per aver indossato una maglia interamente nera, abbandonando per la prima volta il canonico verdeoro, in segno di solidarietà e lotta contro il razzismo. Così il rappresentante della Selecao Cafù: “Quando si parla di inclusione sociale non si può non parlare di sport e di calcio. Stiamo cercando di ottenere il diritto di essere presenti nella società con integrazione e uguaglianza. È giusto utilizzare il calcio come strumento di unione”.