La Roma vince lo Scudetto Under 17, battuta l’Inter per 2-1. Nerazzurri in vantaggio, è poi la squadra giallorossa a dimostrarsi più cinica e concreta. Presente durante la sfida il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, allo stadio Del Conero di Ancona, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.