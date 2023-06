Milano-Bologna 67-55, Datome: “Serie bellissima, felice per il trentesimo scudetto”

Gigi Datome ha commentato la vittoria della sua Olimpia Milano sulla Virtus Bologna in gara-7 della finale Scudetto, che ha regalato alla squadra di Messina il trentesimo campionato italiano: “E’ stata una serie bellissima come lo scorso anno. La bellezza di questo titolo è data dalla grandezza degli avversari, che erano fortissimi. Vincere o perdere è un dettaglio. Sono felice perché vivo per queste partite e sono contento per il trentesimo scudetto della nostra squadra. C’era un’ansia incredibile. Oggi c’erano tante persone a cui voglio bene e ringrazio anche loro per esserci stati oggi. Non ho parole per descrivere questo momento. E’ stato un lavoro di squadra, grazie anche al pubblico per averci sostenuto”.