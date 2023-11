Ugarte dopo lo scontro con De Paul: “Ho rivisto il video: sono un animale”

Uruguay-Argentina è passata alla storia come una partita in cui la squadra du casa ha battuto i Campioni del Mondo, ma anche per le botte e per i disordini in campo fra giocatori che ci sono stati. A parlare dopo giorni dal match è stato il centrocampista del PSG, Ugarte, che è stato protagonista di un durissimo scontro con De Paul.

Queste le parole di Ugarte ai microfoni della radio uruguaiana Sport 890: “Quando ho visto il gesto ho detto: sono un animale! La partita è stata tremenda e non mi ero nemmeno reso conto del gesto che avevo fatto. Anzi, ho continuato a giocare senza pensarci. Quando mi hanno detto che era diventato virale, gli ho già chiesto scusa“.