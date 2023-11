Luis Fabiano è sicuro: “Segnerei più gol di Haaland se giocassi nel Manchester City”

Luis Fabiano, alla storia “O Fabuloso“, ex attaccante di Siviglia e che è stato vicino al Milan negli anni passati, ha parlato di uno degli attaccanti più forti del panorama europeo in questo momento, ossia di Erling Haaland. Il brasiliano ha voluto dire la sua sulle doti e sulle qualità del norvegese, rapportandole a quelle che aveva lui in tempi di grazia.

Queste le parole di Luis Fabiano ad un canale You Tube: “Batterei anche tutti i record di gol che ha Haaland con le opportunità che ottiene giocando nel Man City di Guardiola. Haaland ha 30 occasioni e segna 3 gol. Se avessi 30 occasioni, farei 10-20 gol con la mia qualità sotto porta”.