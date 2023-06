Uefa: stabilite sedi prossime finali Conference League, verso nuovo format per qualificazioni Mondiali

Si è riunito questo pomeriggio il Comitato Esecutivo dell’Uefa, che ha deciso innanzitutto come Atene (stadio AEK) e Breslavia (WKS Slask Wroclaw) siano gli stadi e le sedi delle finali di Conference League nel 2024 e nel 2025. Da Nyon, poi, ecco un’altra sostanziale novità che riguarda da vicino l’Italia, incapace di qualificarsi per gli ultimi due Mondiali di calcio. L’Uefa, infatti, suggerirà alla Fifa un nuovo format per la qualificazione delle 16 squadre per la prossima edizione della Coppa del Mondo del 2026, vale a dire con due fasi, gironi e spareggi.

La fase a gironi consiste nel tradizionale formato con partite in casa e in trasferta in 12 gironi da 4 o 5 squadre tra marzo e novembre 2025. Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo Fifa 2026. Le seconde classificate dei 12 gironi parteciperanno agli spareggi che si giocheranno a marzo 2026, con 16 squadre. Oltre alle 12 seconde classificate nella fase a gironi delle Qualificazioni Europee, per gli spareggi verranno selezionate le quattro vincitrici dei gironi della Uefa Nations League 2024/25 meglio classificate che non hanno terminato la fase a gironi delle Qualificazioni Europee al primo o al secondo posto. Le 16 squadre che accedono agli spareggi verranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio di quattro squadre ciascuno, con semifinali e finale.