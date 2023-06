Cessione Ternana: Pharmaguida ufficializza l’acquisto del club

La Ternana ha un nuovo proprietario, dopo essere stata lasciata da Bandecchi nelle mani dell’ex direttore di gara Paolo Tagliavento. Infatti, dopo giorni di trattative, è arrivata la fumata bianca per l’acquisto da parte di Pharmaguida che ha annunciato di aver assunto la guida del club.

La stessa azienda ha tenuto a farlo sapere ufficialmente con un comunicato ufficiale: “Nicola Guida, fondatore di Pharmaguida, uomo di sport, pilota automobilistico nel Tcr Italy e grande appassionato di calcio, ha deciso di intraprendere questa nuova affascinante sfida, mettendo le proprie competenze manageriali e imprenditoriali a disposizione della squadra della città di Terni“.

Queste le parole di Guida: “Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi. Desidero, inoltre, ringraziare l’illustre Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per averci lasciato una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde. Sotto la sua gestione la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perche’ i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città“.