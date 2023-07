Uefa e Conmebol lanciano la ‘Club Challenge’: i vincitori dell’Europa League sfidano quelli della Copa Sudamericana

Uefa e Conmebol danno vita ad un nuovo trofeo. Nasce la ‘Club Challenge’, che vedrà affrontarsi le vincitrici delle due seconde competizioni per importanza del calcio europeo e sudamericano. In questo caso il Siviglia che ha trionfato in Europa League e l’Independiente del Valle che invece si è aggiudicata la Copa Sudamericana. La sfida andrà inscena il prossimo 19 luglio allo stadio ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ di Sivigia con fischio d’inizio programmato alle 22.