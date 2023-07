Inter, l’ad dell’Union Berlino conferma: “Gosens profilo molto interessante”

Sulle tracce di Robin Gosens, esterno dell’Inter che non ha trovato grande spazio in nerazzurro, c’è ormai da tempo l’Union Berlino. In attesa di un’offerta ufficiale, è stato proprio l’amministratore delegato del club, Oliver Ruhnert, a confermare l’interesse nei confronti del calciatore tedesco. “Gosens è un profilo molto interessante, che è stato in finale di Champions League. Noi non siamo ancora un club da Champions, anche se la giocheremo. Ovviamente abbiamo altre idee oltre a lui, ma resta indubbiamente un giocatore interessante” ha dichiarato in conferenza stampa.