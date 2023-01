Uefa, approvati nuovi formati per le competizioni: cambiano Nations League e qualificazioni europee

Riunitosi a Nyon, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato nuovi formati per le competizioni delle nazionali maschili che entreranno in vigore a settembre 2024. Non si tratta di modifiche drastiche, bensì leggeri cambiamenti volti a “rafforzare le risorse delle federazioni nazionali e garantire una ripresa costante dall’impatto della pandemia”. Ecco come cambiano le competizioni.

UEFA NATIONS LEAGUE – Nuovo turno a eliminazione diretta in programma a marzo, così da creare continuità tra la fase a gironi che si concluderà a novembre e le finali giocate a giugno.

“Le vincitrici e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale in casa e in trasferta, con le vincitrici di questi incontri che si qualificano per le Final Four.

La 3° classificata della Lega A e la seconda della Lega B, così come la 3° classificata della Lega B e la seconda della Lega C giocheranno uno spareggio promozione/retrocessione in casa e fuori”.

QUALIFICAZIONI EUROPEE – Le squadre saranno sorteggiate in 12 gironi da quattro e cinque squadre.

“Le squadre sorteggiate in gironi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo o a giugno se stanno ancora partecipando ai quarti di finale di UEFA Nations League o sono impegnate in partite di promozione/retrocessione. Le squadre sorteggiate in gruppi di quattro inizieranno il loro campionato a settembre.

Le vincitrici dei gironi delle Qualificazioni Europee si qualificheranno direttamente a UEFA EURO o alla Coppa del Mondo FIFA, mentre le seconde classificate si qualificheranno direttamente o parteciperanno agli spareggi (insieme alle squadre di UEFA Nations League per la qualificazione alla UEFA EURO). Una descrizione visiva della modalità di qualificazione e ulteriori dettagli sul formato sono disponibili qui”.

Il nuovo formato verrà implementato dopo UEFA EURO 2024.

SUPERCOPPA UEFA 2023 – La partita è stata trasferita da Kazan (Russia), ad Atene (Grecia) e si giocherà allo stadio Georgios Karaiskakis della capitale greca mercoledì 16 agosto alle 21:00 CET (22:00 ora locale).