Udinese, ufficiale il rinnovo di Deulofeu: contratto fino al 2026 per lo spagnolo

L’avventura di Gerard Deulofeu all’Udinese continuerà ancora per altre due stagioni. Dopo l’infortunio che ha praticamente allontanato definitivamente dal campo lo spagnolo in questa stagione, l’Udinese ha voluto prendere una forte posizione a riguardo, credendo Deulofeu indispensabile per la causa bianconera.

Per questo, è arrivato il prolungamento fino al 2026, comunicato attraverso una nota ufficiale. “Il rapporto tra Geri e i colori bianconeri è diventato simbiotico, rafforzandosi in questi anni in cui, oltre a deliziare con le sue giocate, l’ex Barcellona, Milan e Watford si è calato appieno nei panni del leader dentro e fuori dal campo. Deulofeu, arrivato nel 2020, ha contribuito in maniera fondamentale in queste annate ai risultati della squadra, consacrandosi come uno dei giocatori più incisivi dell’intera Serie A per passaggi chiave ed occasioni da gol create. Dati che trovano riscontro nei 18 gol realizzati in 68 presenze ben 13, con 5 assist, della stagione 21/22. Ben 6 anche gli assist forniti in meno di metà della passata annata. Con il rinnovo del contratto, il percorso di Geri e dell’Udinese prosegue. Club e il giocatore hanno voluto fortemente siglare il nuovo accordo ad inizio stagione, ribadendo la sua centralità nel nuovo progetto tecnico bianconero con l’obiettivo di raggiungere insieme grandi traguardi“.

Nella stessa giornata è arrivata la firma del secondo rinforzo, dopo Lucca, di questa sessione di mercato per l’Udinese. Infatti, sempre con un comunicato la società friulana ha reso noto l’acquisto di David Pejicic. Questo il comunicato: “L’Udinese dichiara di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con David Pejicic. Il giovanissimo talento sloveno classe 2007, già protagonista con la Primavera nella passata stagione e punto fermo delle selezioni giovanili slovene, si è legato al club bianconero siglando il suo primo contratto da professionista”