Udinese, Sottil: “Bene nel primo tempo ma dobbiamo crescere di coraggio”

Le parole di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, dopo il pareggio 0-0 con l’Empoli: “La squadra nel primo tempo ha fatto bene e siamo stati molto presenti nella loro metà campo. Poi chiaro che quando la partita rimane in equilibrio, può subentrare un po’ di paura. Non deve succedere, ma i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine. Dobbiamo crescere molto di personalità, coraggio, alcuni anche di condizione fisica. Il secondo tempo è stato al di sotto delle nostre possibilità: secondo me avevamo degli spazi in cui colpire. Samardzic? È un giocatore importante come tutti i suoi compagni. Lui porta tecnica, tiro, capacità di venire dentro al campo e legare il gioco. Dobbiamo crescere tutti, però oggi dovevamo dare continuità di risultato. Qualche giocatore deve migliorare fisicamente: io sono convinto che la squadra arriverà a giocare in maniera più continua, intensa e tambureggiante. Ci manca la vittoria per migliorare la nostra concezione mentale. Inconsciamente ci può stare avere paura col passare dei minuti. Dobbiamo rimanere uniti per superare questo momento. Spiace perdere alcuni giocatori per le nazionali. Pereyra? È un giocatore importante per la squadra e giocando può migliorare la propria condizione fisica. Deve trovare il ritmo migliore, prendendo minutaggio“.